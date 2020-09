Reddito di cittadinanza, dai navigator solo 220mila offerte di lavoro (Di martedì 29 settembre 2020) A fine luglio su 1,23 milioni di persone tenute al patto di servizio solo 710mila sono state convocate dai Cpi e in 318mila hanno firmato Leggi su ilsole24ore (Di martedì 29 settembre 2020) A fine luglio su 1,23 milioni di persone tenute al patto di servizio710mila sono state convocate dai Cpi e in 318mila hanno firmato

