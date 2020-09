Recupero Udinese-Spezia domani in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A (Di martedì 29 settembre 2020) Le informazioni e come vedere domani in tv il Recupero della prima giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Spezia. Alla Dacia Arena subito un impegno importante per i friulani che non possono permettersi passi falsi contro la neopromossa, soprattutto in seguito al ko all’esordio contro l’Hellas Verona. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata di domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 18:00. diretta tv disponibile su Sky Sport (numero 253 del satellite) e copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e gli highlights al termine. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Le informazioni e come vederein tv ildella prima giornata diA 2020/2021 tra. Alla Dacia Arena subito un impegno importante per i friulani che non possono permettersi passi falsi contro la neopromossa, soprattutto in seguito al ko all’esordio contro l’Hellas Verona. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata di, mercoledì 30 settembre, alle ore 18:00.tv disponibile su Sky Sport (numero 253 del satellite) e coperturasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e gli highlights al termine.

ContropiedeA : Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Spezia-Udinese giocheranno mercoledì per il recupero della 1^ giornata - fisco24_info : Maresca arbitrerà Lazio-Atalanta, l'Inter e Fourneau: Nerazzurri a Benevento per recupero. Prontera per Udinese-Spe… - calciodangolo_ : ?? Verso il recupero della 1^ giornata di #SerieA | #UdineseSpezia: statistiche, probabili formazioni e dove vederla… - Udinese_1896 : #VeronaUdinese 1-0 90' - 4 minuti di recupero #ForzaUdinese ???? - Udinese_1896 : #VeronaUdinese 0-0 45' - 2 minuti di recupero #ForzaUdinese ???? -