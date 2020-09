Recupero Lazio-Atalanta domani in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A (Di martedì 29 settembre 2020) Le informazioni e come vedere domani in tv il Recupero della prima giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Atalanta. Entrambe si sono imposte all’esordio, rispettivamente contro Cagliari e Torino: ora la possibilità di volare in testa al campionato con le altre squadre a punteggio pieno. Si preannuncia una contesa ricca di emozioni e di gol. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata di domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 20:45. diretta tv disponibile su Sky Sport (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e gli highlights al termine. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Le informazioni e come vederein tv ildella prima giornata diA 2020/2021 tra. Entrambe si sono imposte all’esordio, rispettivamente contro Cagliari e Torino: ora la possibilità di volare in testa al campionato con le altre squadre a punteggio pieno. Si preannuncia una contesa ricca di emozioni e di gol. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata di, mercoledì 30 settembre, alle ore 20:45.tv disponibile su Sky Sport (numero 202 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e coperturasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e gli highlights al termine.

Lazio, l’Atalanta subito crocevia di una stagione

ROMA – Subito la prova della verità al secondo turno, l’Atalanta crocevia pure di questo campionato. Lo è stata l’anno scorso all’andata e al ritorno. Ha segnato l’inizio di una cavalcata e la fine di ...

