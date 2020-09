Recupero Benevento-Inter domani in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A (Di martedì 29 settembre 2020) Le informazioni e come vedere domani in tv il Recupero della prima giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Inter. I nerazzurri vogliono volare a punteggio pieno provando un mini allungo sulla Juventus, che ha pareggiato contro la Roma. Non sarà facile imporsi sulla formazione di Pippo Inzaghi, vittoriosa all’esordio. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata di domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 18:00. diretta tv disponibile su Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e copertura streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e gli highlights. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Le informazioni e come vederein tv ildella prima giornata diA 2020/2021 tra. I nerazzurri vogliono volare a punteggio pieno provando un mini allungo sulla Juventus, che ha pareggiato contro la Roma. Non sarà facile imporsi sulla formazione di Pippo Inzaghi, vittoriosa all’esordio. Il calcio d’inizio è in programma nella giornata di, mercoledì 30 settembre, alle ore 18:00.tv disponibile su Sky Sport (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e coperturasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con le pagelle e gli highlights.

ContropiedeA : Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Spezia-Udinese giocheranno mercoledì per il recupero della 1^ giornata - fisco24_info : Maresca arbitrerà Lazio-Atalanta, l'Inter e Fourneau: Nerazzurri a Benevento per recupero. Prontera per Udinese-Spe… - napolista : Sky: per Insigne almeno due settimane di stop, è solo stiramento Il giocatore non potrà essere disponibile per la J… - sportface2016 : #BeneventoInter affidata a #Fourneau - calciodangolo_ : ?? Verso il recupero della 1^ giornata di #SerieA | #BeneventoInter: statistiche, probabili formazioni e dove vederl… -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero Benevento Recupero Benevento-Inter in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A Sportface.it Probabili formazioni Benevento Inter/ Diretta tv: torna De Vrij (Serie A)

Probabili formazioni Benevento Inter: diretta tv e notizie alla vigilia del recupero della prima giornata di Serie A su moduli e titolari.

Mercato Inter, Pedullà:" Ranocchia-Genoa rinviata. Vecino-Napoli: stop"

L'esperto di mercato rivela le ultime novità di mercato in uscita per quanto riguarda l'Inter in merito alle situazioni Ranocchia e Vecino ...

Probabili formazioni Benevento Inter: diretta tv e notizie alla vigilia del recupero della prima giornata di Serie A su moduli e titolari.L'esperto di mercato rivela le ultime novità di mercato in uscita per quanto riguarda l'Inter in merito alle situazioni Ranocchia e Vecino ...