Recovery plan, un fondo per integrare salario e formazione: 730 milioni per le aziende. Ecco come richiederli (Di martedì 29 settembre 2020) Le domande di accesso al fondo saranno gestite dall'Anpal, la quale a breve, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale un avviso ... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 settembre 2020) Le domande di accesso alsaranno gestite dall'Anpal, la quale a breve, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale un avviso ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery Plan, l'occasione per uno scatto di sostenibilità Il Sole 24 ORE RECOVERY PLAN, PARTITA DECISIVA

I Fondi europei al centro del dibattito politico. Per il Pd priorità alle risorse destinate alla scuola e avanti con l'accettazione del Mes. I 5Stelle chiedono di accelerare sulla riforma del fisco.

Recovery plan, un fondo per integrare salario e formazione: 730 milioni per le aziende. Ecco come richiederli

In tanti casi potrebbe essere l’alternativa alla cassa integrazione. Con un vantaggio sia per l’azienda che vi ricorrerà a costo zero (anche senza causale Covid), sia per ...

