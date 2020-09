Recovery Fund, Speranza presenta il piano per la Sanità (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – “Penso che di una coraggiosa riforma del Servizio sanitario nazionale ci sia profondamente bisogno, per superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha comunque superato in maniera positiva l’emergenza covid”. Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato, parlando del Recovery Fund sottolineando che “la pandemia ha evidenziato problemi strutturali che vanno affrontati”. “Questo – ha aggiunto – è il momento opportuno per mettere mano a queste criticità”. Speranza ha chiarito che per utilizzare i fondi del Recovery Fund in sanità “stiamo sviluppando un piano in 5 assi: ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – “Penso che di una coraggiosa riforma del Servizio sanitario nazionale ci sia profondamente bisogno, per superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha comunque superato in maniera positiva l’emergenza covid”. Così il Ministro della Salute, Roberto, in audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato, parlando delsottolineando che “la pandemia ha evidenziato problemi strutturali che vanno affrontati”. “Questo – ha aggiunto – è il momento opportuno per mettere mano a queste criticità”.ha chiarito che per utilizzare i fondi delin sanità “stiamo sviluppando unin 5 assi: ...

