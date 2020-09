Raimondo Todaro mostra le ferite dell’operazione: foto (Di martedì 29 settembre 2020) Raimondo Todaro, dimesso dall’ospedale, in attesa di tornare a Ballando con le stelle, mostra le ferite dell’operazione. Raimondo Todaro è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo l’operazione di appendicite che l’ha messo ko. Il maestro di Ballando con le stelle 2020 che si augura di poter tornare in pista già sabato prossimo, in occasione della … L'articolo Raimondo Todaro mostra le ferite dell’operazione: foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 settembre 2020), dimesso dall’ospedale, in attesa di tornare a Ballando con le stelle,ledell’operazione.è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo l’operazione di appendicite che l’ha messo ko. Il maestro di Ballando con le stelle 2020 che si augura di poter tornare in pista già sabato prossimo, in occasione della … L'articololedell’operazione:è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAIMONDO TODARO: HO VISSUTO UN ANNO DI MERDA MA NESSUNO MI TOGLIERÀ IL SORRISO - bernairama : RT @Vicinisempreee: Raimondo Todaro è da proteggere ??. - lorenzog31 : RT @bubinoblog: RAIMONDO TODARO: HO VISSUTO UN ANNO DI MERDA MA NESSUNO MI TOGLIERÀ IL SORRISO -