Raggi lancia ‘Scelgo la Libertà’ | basta vittimizzazione

Roma – Queste le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Vogliamo lanciare una grande campagna di comunicazione contro la violenza sulle donne e lo vogliamo fare coinvolgendo gli artisti della citta'." Continua Raggi: "Abbiamo lanciato un bando per selezionare un'immagine forte ed evocativa, con una frase semplice e chiara: 'Scelgo la liberta". L'opera vincitrice diventera' l'immagine-guida dell'intera campagna 'Manifesti d'artista. 1522 – Roma per le donne', che abbiamo ideato insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunita' e che realizzeremo, in collaborazione con Ze'tema Progetto Cultura Srl, in occasione della Giornata Internazionale per ...

