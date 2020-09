Quasi rissa al GF Vip tra Stefania Orlando e Franceska Pepe: “Non mi sfidare, porta rispetto” (VIDEO) (Di martedì 29 settembre 2020) In queste ore, nella casa del GF Vip si è consumata Quasi una rissa tra Stefania Orlando e Franceska Pepe. le due concorrenti hanno avuto uno screzio durante il pranzo, il quale stava sfociando in un litigio molto violento. La modella, purtroppo, non è riuscita a riscuotere molto successo in casa. Quasi tutti i coinquilini, infatti, non la sopportano e questo sta dando luogo a pesanti discussioni. Andiamo a vedere che cosa ha fatto esplodere così tanto Stefania. La Quasi rissa tra Stefania e Franceska I concorrenti della casa del GF Vip erano intenti a consumare un lauto pranzo quando, improvvisamente, due protagoniste hanno cominciato a discutere. ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 settembre 2020) In queste ore, nella casa del GF Vip si è consumataunatra. le due concorrenti hanno avuto uno screzio durante il pranzo, il quale stava sfociando in un litigio molto violento. La modella, purtroppo, non è riuscita a riscuotere molto successo in casa.tutti i coinquilini, infatti, non la sopno e questo sta dando luogo a pesanti discussioni. Andiamo a vedere che cosa ha fatto esplodere così tanto. LatraI concorrenti della casa del GF Vip erano intenti a consumare un lauto pranzo quando, improvvisamente, due protagoniste hanno cominciato a discutere. ...

