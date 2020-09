«Quarta Repubblica» varia l’agenda: in prima serata il caso dei pescatori ostaggi in Libia (Di martedì 29 settembre 2020) Quarta Repubblica, Nicola Porro Ci sono i risultati elettorali, i bisticci parlamentari, il caso Tridico, il dibattito sul Mes e l’assillante bollettino dei contagi. Notizie importanti, per carità, ma presenti nella convenzionale agenda di tutti gli spazi informativi. Nulla di nuovo, insomma. E poi ci sono gli argomenti di cui si parla poco o in modo fugace. Portare questi ultimi in prima serata, con un momentaneo affrancamento dalle logiche dell’abituale racconto, è un’operazione inconsueta che ieri sera abbiamo riconosciuto a Quarta Repubblica. Il programma di Rete4 condotto da Nicola Porro ha infatti dedicato uno spazio alla vicenda – probabilmente sconosciuta ai più – dei diciotto pescatori ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 29 settembre 2020), Nicola Porro Ci sono i risultati elettorali, i bisticci parlamentari, ilTridico, il dibattito sul Mes e l’assillante bollettino dei contagi. Notizie importanti, per carità, ma presenti nella convenzionale agenda di tutti gli spazi informativi. Nulla di nuovo, insomma. E poi ci sono gli argomenti di cui si parla poco o in modo fugace. Portare questi ultimi in, con un momentaneo affrancamento dalle logiche dell’abituale racconto, è un’operazione inconsueta che ieri sera abbiamo riconosciuto a. Il programma di Rete4 condotto da Nicola Porro ha infatti dedicato uno spazio alla vicenda – probabilmente sconosciuta ai più – dei diciotto...

