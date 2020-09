Quanto passa Briatore alla Gregoraci? La risposta è pungente (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 settembre 2020) Non è un mistero che a Flavionon faccia piacere vedere Elisabettanella casa del Gf Vip ma lei ha voluto andare avanti per fare un’esperienza (). L’ex coppia è ancora molto legata e non solo per il figlio che crescono entrambi con immenso amore. Sembra che ognuno dei due sia sempre molto presto nella vita dell’altro ma dopo le dichiarazioni di Elisabettaai suoi coinquilini c’è ladisulpassi all’ex moglie. Forse chi è nella casa di Cinecittà non si rende conto che le parole che arrivanofamiglia, ai telespettatori, risuonano forti. Laha raccontato dei suoi sacrifici, delle cose a cui ha rinunciato ...