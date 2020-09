Quante startup ha finanziato finora il Fondo nazionale innovazione

Leggi su wired

(Di martedì 29 settembre 2020) Dalle università alle aziende chimico-farmaceutiche il settore delle biotech è in forte espansione. E lo sarà a maggior ragione negli anni a venire. Si consigliano lauree e dottorati in biotecnologieSuperano i 100 milioni di euro gli investimenti erogati da Cdp Venture Capital a favore die fondi italiani nei primi nove mesi di vita della società di gestione del risparmio (sgr) di Cassa depositi e prestiti. Soldi veri che sono andati a finanziare circa 240 giovani imprese. Il dato, che si riferisce a fine settembre 2020, è stato ricostruito da Wired: l’ultimo accordo è stato con BrandOn group, distributore digitale che abilita le aziende italiane all’ecommerce, che ha visto Cdp Venture lead investor con 3,5 milioni versati in un round da 5. Cdp Venture Capital –...