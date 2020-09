Qualità | carattere e ora ha anche un' altra capacità Atalanta | il cambio di passo definitivo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Le squadre che, nel passato torneo, sono arrivate nella parte alta della classifica si stanno già confermando. L', ormai consapevole delle proprie forzein virtù del percorso fatto in Champions, continua a vincere perché ha; e adesso saamministrare il vantaggio acquisito. All'esordio, in casa del Toro, pur non essendo perfetta in difesa ha messo in evidenza ancora una volta la valenza del suo attacco che ne ha fatti 4 ai granata già in disarmo alla seconda uscita. Da sottolineare che la Dea, sotto di un gol nei primi minuti, non si è scomposta, ha continuato anzi ad attaccare, portandosi sul pari per poi vincere: chi mira alla qualificazione Champions deve fare molta attenzione alla squadra di Gasperini. La Lazio ha vinto e ...