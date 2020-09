Qatar Airways chiude in perdita di 1 | 9 miliardi di dollari

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –Group ha chiuso l’esercizio 2019-20 con unadi 1,9di; escludendo voci eccezionali, i risultati del Gruppo sia a livello operativo che a livello netto sarebbero stati migliori di quelli riportati nell’anno precedente. Tuttavia, la compagnia aerea registra ricavi complessivi di Gruppo a quota 14di, in crescita del 6,4% rispetto allo scorso anno, con un fatturato passeggeri aumentato dell’8,9%.ha trasportato 32,4 milioni di passeggeri, il 9,8% in più rispetto allo scorso anno finanziario. Durante la pandemiaha garantito non meno di 30 destinazioni verso cinque continenti, ...