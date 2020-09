Puntare sull'e-commerce per far crescere la propria azienda (Di martedì 29 settembre 2020) (Lecce 29 settembre 2020) - Lecce, 29 Settembre 2020. Il 2020 è l'anno giusto per Puntare sull'e-commerce. Quello che è successo negli ultimi mesi in ambito sanitario ha sicuramente spinto tantissime persone a cambiare le proprie abitudini d'acquisto, tentando anche chi fino a quel momento non aveva mai avuto esperienza nel commercio elettronico a diventare un fedele web shopper (+2 milioni). Non è certo una coincidenza che l'emergenza da Covid-19 abbia invogliato molte aziende a migrare verso i canali digitali. L'e-commerce ha compiuto un salto evolutivo di 10 anni e, probabilmente, questo trend è destinato a durare nel tempo. I dati dell'Osservatorio B2C del Politecnico di Milano prevedono che la crescita dell'e-commerce nel corso dell'anno sarà pari al +26%. Circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) (Lecce 29 settembre 2020) - Lecce, 29 Settembre 2020. Il 2020 è l'anno giusto per'e-. Quello che è successo negli ultimi mesi in ambito sanitario ha sicuramente spinto tantissime persone a cambiare le proprie abitudini d'acquisto, tentando anche chi fino a quel momento non aveva mai avuto esperienza nel commercio elettronico a diventare un fedele web shopper (+2 milioni). Non è certo una coincidenza che l'emergenza da Covid-19 abbia invogliato molte aziende a migrare verso i canali digitali. L'e-ha compiuto un salto evolutivo di 10 anni e, probabilmente, questo trend è destinato a durare nel tempo. I dati dell'Osservatorio B2C del Politecnico di Milano prevedono che la crescita dell'e-nel corso dell'anno sarà pari al +26%. Circa ...

WolfMercato : E prima che qualcuno lo chieda: il favorito è sempre Sokratis per la sostituzione, perché è la richiesta di Gattuso… - tassarottis : RT @ItaliaViva: @elenabonetti : 'Puntare sull'imprenditoria al femminile per far ripartire l'economia e tutto il Paese' - LuisaBagnoli1 : RT @ItaliaViva: @elenabonetti : 'Puntare sull'imprenditoria al femminile per far ripartire l'economia e tutto il Paese' - PonytaEle : RT @whenredisblack: @gabbo0216 @PonytaEle @SkyTG24 @ilrisolutoreIT @Covidioti Cosa capiscono? Che non devono utilizzare gel e mascherine né… - whenredisblack : @gabbo0216 @PonytaEle @SkyTG24 @ilrisolutoreIT @Covidioti Cosa capiscono? Che non devono utilizzare gel e mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : Puntare sull Dopo il peggior calo mensile da 9 anni è ancora il momento di puntare sull’argento? Proiezioni di Borsa Puntare sull'e-commerce per far crescere la propria azienda

(Lecce 29 settembre 2020) - Lecce, 29 Settembre 2020. Il 2020 è l'anno giusto per puntare sull'e-commerce. Quello che è successo negli ultimi mesi in ...

La magia di Stromboli, con le guide sul vulcano fino a 400 metri

STROMBOLI - Un "Centro Coordinamento Escursioni" per dare il via alle escursioni fino a quota 400 metri e favorire immediate attività di soccorso in caso di rischio. Con una nuova ordinanza, il sindac ...

(Lecce 29 settembre 2020) - Lecce, 29 Settembre 2020. Il 2020 è l'anno giusto per puntare sull'e-commerce. Quello che è successo negli ultimi mesi in ...STROMBOLI - Un "Centro Coordinamento Escursioni" per dare il via alle escursioni fino a quota 400 metri e favorire immediate attività di soccorso in caso di rischio. Con una nuova ordinanza, il sindac ...