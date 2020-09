Joe911S : @avatar1dory Presi dalla foga di sponsorizzare il vaccino, sono pronti a tutto - Affaritaliani : Pronti al vaccino anti influenza. Scotti: utile contro il Covid - BasicLifeSupp : Vaccino antinfluenzale. D’Amato (Lazio): “Pronti a dare il via libera alle vaccinazioni in farmacia. Aspettiamo par… - Ecate31 : RT @Ansa_ER: Bonaccini, mascherina all'aperto già obbligatoria se vicini. 'Pronti a prendere provvedimenti, solo vaccino uccide virus' #ANS… - Ansa_ER : Bonaccini, mascherina all'aperto già obbligatoria se vicini. 'Pronti a prendere provvedimenti, solo vaccino uccide… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti vaccino

L’Italia si prepara al vaccino anti-influenzale. Una misura mai tanto utile quanto in questo periodo di pandemia. A dirlo è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medic ...Test rapidi nelle scuole, cosa sono e come funzionano In arrivo nelle scuole i test antigenici rapidi, per effettuare screening a tappeto su studenti e personale scolastico, ottenendo i risultati entr ...