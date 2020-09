Primo tampone negativo per Silvio Berlusconi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - . E' quanto si apprende dallo staff del presidente di Forza Italia. Il Cavaliere, in isolamento ad Arcore dopo il ricovero per la polmonite conseguente al coronavirus, ora attende il secondo tampone negativo per considerarsi guarito dal Covid 19. Intanto Berlusconi ha festeggiato il suo 84simo compleanno coi figli, anche loro positivi al Covid nella settimane scorse, con una cena a Villa San Martino. Compleanno in 'quarantena' ad Arcore per Silvio Berlusconi. Ottantaquattro anni oggi, il presidente di Forza Italia ha passato la giornata con la fidanzata Marta Fascina a Villa San Martino, dove sta trascorrendo il periodo di isolamento forzato dopo il ricovero al San Raffaele per la polmonite bilaterale, conseguenza del coronavirus. Il Cavaliere sta bene, riferiscono dal suo staff, ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - . E' quanto si apprende dallo staff del presidente di Forza Italia. Il Cavaliere, in isolamento ad Arcore dopo il ricovero per la polmonite conseguente al coronavirus, ora attende il secondoper considerarsi guarito dal Covid 19. Intantoha festeggiato il suo 84simo compleanno coi figli, anche loro positivi al Covid nella settimane scorse, con una cena a Villa San Martino. Compleanno in 'quarantena' ad Arcore per. Ottantaquattro anni oggi, il presidente di Forza Italia ha passato la giornata con la fidanzata Marta Fascina a Villa San Martino, dove sta trascorrendo il periodo di isolamento forzato dopo il ricovero al San Raffaele per la polmonite bilaterale, conseguenza del coronavirus. Il Cavaliere sta bene, riferiscono dal suo staff, ...

