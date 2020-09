Prima Giornata Spreco, da Roma al mondo è Zero Waste Global Convivium (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Una maratona virtuale che attraversa tutto il globo, dal Giappone a New York e San Francisco facendo perno su Roma. È l’iniziativa che accompagna oggi, martedi’ 29 settembre, la Prima Giornata internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, un evento organizzato dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, da FAO E-learning Academy, dal Future Food Institute, dalla Campagna Spreco Zero e da Fondazione FICO, che insieme lanciano Zero Waste Global Convivium, per riflettere a livello Globale sul tema dello Spreco di cibo e dell’impatto che esso ha sui nostri ecosistemi. Nel corso della maratona si viaggia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020)– Una maratona virtuale che attraversa tutto il globo, dal Giappone a New York e San Francisco facendo perno su. È l’iniziativa che accompagna oggi, martedi’ 29 settembre, lainternazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, un evento organizzato dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, da FAO E-learning Academy, dal Future Food Institute, dalla Campagnae da Fondazione FICO, che insieme lanciano, per riflettere a livelloe sul tema dellodi cibo e dell’impatto che esso ha sui nostri ecosistemi. Nel corso della maratona si viaggia ...

