Previsioni Meteo Italia, oggi migliora quasi ovunque: ultimi temporali sul basso Tirreno (Di martedì 29 settembre 2020) Previsioni Meteo – Dopo 3-4 giorni di pesante maltempo su gran parte del paese, con fenomeni violenti, trombe d’aria, alluvioni e ingenti quantitativi di acqua, si fa strada una temporanea fase all’insegna di una maggiore stabilità. Il vortice depressionario nordatlantico, infatti, sta evolvendo verso l’Est Europa, mentre sull’Italia la pressione è in progressivo aumento con spazi soleggiati sempre più ampi. Restano residue infiltrazioni di correnti un po’ più fresche settentrionali, più attive sulle aree del Sud Italia, in particolare sul basso Tirreno, dove ancora per oggi daranno luogo a locali rovesci e temporali in qualche caso di buona consistenza. Addensamenti e qualche ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020)– Dopo 3-4 giorni di pesante maltempo su gran parte del paese, con fenomeni violenti, trombe d’aria, alluvioni e ingenti quantitativi di acqua, si fa strada una temporanea fase all’insegna di una maggiore stabilità. Il vortice depressionario nordatlantico, infatti, sta evolvendo verso l’Est Europa, mentre sull’la pressione è in progressivo aumento con spazi soleggiati sempre più ampi. Restano residue infiltrazioni di correnti un po’ più fresche settentrionali, più attive sulle aree del Sud, in particolare sul, dove ancora perdaranno luogo a locali rovesci ein qualche caso di buona consistenza. Addensamenti e qualche ...

