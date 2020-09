Previsioni Meteo, Giovedì sera inizia una pesantissima ondata di maltempo: 500mm di pioggia, grande rischio alluvioni (Di martedì 29 settembre 2020) Previsioni Meteo – Ancora un riscontro pesantissimo dai modelli serali, in riferimento al nuovo pesante maltempo atteso tra giovedì sera, la giornata di venerdì e fino a buona parte di sabato 3 ottobre. Ci sono prospettive per instabilità anche per i giorni a seguire, dapprima più irregolari verso domenica, poi di nuovo intensa anche nei giorni a seguire, ma per il momento andiamo per ordine e soffermiamoci su quello che si prospetta davvero un pesante, significativo maltempo in 36 48 ore verso il fine settimana. la matrice del maltempo sarebbe nuovamente Atlantica, con un profondo cavo depressionario Esteso dal Islanda e fino al cuore dell’Europa, ma con in seno un possente vortice depressionario in azione per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020)– Ancora un riscontro pesantissimo dai modellili, in riferimento al nuovo pesanteatteso tra giovedì, la giornata di venerdì e fino a buona parte di sabato 3 ottobre. Ci sono prospettive per instabilità anche per i giorni a seguire, dapprima più irregolari verso domenica, poi di nuovo intensa anche nei giorni a seguire, ma per il momento andiamo per ordine e soffermiamoci su quello che si prospetta davvero un pesante, significativoin 36 48 ore verso il fine settimana. la matrice delsarebbe nuovamente Atlantica, con un profondo cavo depressionario Esteso dal Islanda e fino al cuore dell’Europa, ma con in seno un possente vortice depressionario in azione per ...

