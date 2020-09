Presidenziali Usa 2020 | Trump-Biden al rush finale | stanotte primo dibattito tv

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 29 settembre 2020) Due visioni completamente diverse sulla gestione del "potere" e una campagna elettorale segnata come mai, nella storia americana, da eventi unici e forse irripetibili: la pandemia di coronavirus, che ha provocato oltre un milione di morti nel mondo, con una crisi sanitaria poi diventata, economica, finanziaria e, in taluni casi, umanitaria; il Black Lives Matter, il vasto movimento di protesta originato all'interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo perpetuato verso le persone nere. E' in questo contesto che la corsa per la Casa Bianca entra questa notte nel suo, con ildei tre dibattiti televisivi previsti prima del voto del 3 novembre, a Cleveland, in Ohio, tra il presidente uscente Donalde il suo sfidante Joe.Una sfida che ...