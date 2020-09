Preoccupazione in casa Napoli dopo le positività nel Genoa: previsti tamponi per tutti i calciatori (Di martedì 29 settembre 2020) La positività al Covid-19 di ben 14 tesserati del Genoa ha suscitato molte preoccupazioni in casa Napoli, club che domenica 27 settembre ha affrontato i liguri nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. La società partenopea si è quindi immediatamente attivata per sottoporre al tampone per il Covid-19 tutti i calciatori. Nonostante non si tratti di una novità per gli azzurri, che ogni settimana effettuano dei test il martedì e il giovedì, in questo caso entra in gioco l’elemento dell’incertezza. Come se non bastasse, dopo il 6-0 rifilato al Genoa il tecnico Gattuso aveva concesso ai suoi giocatori un giorno libero, perciò c’è il rischio che eventuali positivi siano entrati ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) La positività al Covid-19 di ben 14 tesserati delha suscitato molte preoccupazioni in, club che domenica 27 settembre ha affrontato i liguri nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. La società partenopea si è quindi immediatamente attivata per sottoporre al tampone per il Covid-19. Nonostante non si tratti di una novità per gli azzurri, che ogni settimana effettuano dei test il martedì e il giovedì, in questo caso entra in gioco l’elemento dell’incertezza. Come se non bastasse,il 6-0 rifilato alil tecnico Gattuso aveva concesso ai suoi giocatori un giorno libero, perciò c’è il rischio che eventuali positivi siano entrati ...

