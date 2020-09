Prenota l’edizione 2021 del Calendario Santi Laici! Un’idea di Gianroberto Casaleggio

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 29 settembre 2020) L’anno che sta volgendo al termine porterà sempre con sé nei nostri cuori il sacrificio delle tante persone che durante l’emergenza Coronavirus hanno rischiato la propria vita per tutelare quella degli altri. Molti di loro l’hanno persa, per assistere i malati nelle corsie d’ospedale, per dare assistenza ai cittadini dietro il banco di una farmacia. Semplici cittadini, eroi silenziosi che hanno scelto di mettersi al servizio degli altri, e lo hanno fatto fino alla fine a discapito della loro stessa vita. Come loro, ogni giorno, ci sono cittadini che lontano dai riflettori lavorano per rendere questo mondo un posto migliore, facendo ciò che è giusto non solo per se stessi ma anche per gli altri. Persone che rischiano la loro vita nelle forze dell’ordine, nelle operazioni di soccorso. E nonostante tutto non si tirano indietro, ...