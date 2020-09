Precari da sempre, Alessia: 'Cameriera da 20 anni, pagata in nero 2-3 euro l'ora' (Di martedì 29 settembre 2020) Alessia ha 38 anni, da 20 fa la Cameriera , ma nessuno le ha mai offerto un vero contratto: quasi sempre e solo scritture 'farlocche', lavori in nero e sottopagati. La donna, che vive nella provincia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020)ha 38, da 20 fa la, ma nessuno le ha mai offerto un vero contratto: quasie solo scritture 'farlocche', lavori ine sottopagati. La donna, che vive nella provincia ...

greygooseonice : @andrea_xtr @Topking581 @trilly153 @ilmanifesto Assolutamente si! Tanto che si sta lavorando ad accontentarla con l… - ChiaraBaldi86 : - per l'Eurostat, nel 2019, l'Italia aveva il 3,4 per cento di lavoratori con contratti che non superavano i 3 mesi… - linasimonetti49 : RT @alebarbano: Scuola, la ministra grillina accelera per coprire le cattedre scoperte con assunzioni di merito. I sindacati e il Pd frenan… - Majden3 : RT @gabelmanu: Concorso precari : Il Pd frena MES : il Pd accelera Il Pd Sta sempre dalla parte sbagliata - DipRoss : RT @gabelmanu: Concorso precari : Il Pd frena MES : il Pd accelera Il Pd Sta sempre dalla parte sbagliata -

I Docenti Precari stamani hanno inviato questa lettera alle alte cariche del nostro Governo "Siamo i Precari della Scuola di Massa Carrara, siamo più di ...

