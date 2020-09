Prato, ucciso 44enne e ferita la compagna: fermato un amico della coppia (Di martedì 29 settembre 2020) commenta Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Prato e la sua compagna è rimasta ferita. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) commenta Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è statoa coltellate nella sua abitazione die la suaè rimasta. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe ...

CiaoKarol : Choc a Prato. Ucciso un 44enne e ferita la sua compagna: fermato un amico della coppia: Tragedia in Toscana: ucciso… - worldnews911 : Prato, omicidio nella notte: 44enne ucciso in casa con una coltellata. Ferita la compagna - RADIOBRUNO1 : Omicidio nella notte a Prato #omicidio #prato #29settembre #RadioBruno - occhio_notizie : Prato, ucciso 44enne e ferita la compagna: fermato un amico della coppia - SmorfiaDigitale : Prato, omicidio nella notte: 44enne ucciso in casa con una coltellata. Ferita la... -

Ultime Notizie dalla rete : Prato ucciso Prato, ucciso a coltellate in casa. La moglie ferita dà l'allarme: "E' stato un amico di famiglia" Rai News Prato, uccide un uomo e ferisce la compagna dopo una lite

I carabinieri hanno arrestato già il presunto autore: si tratta di un belga di 43 anni con precedenti di polizia per furto. La vittima è Mirko Congera ...

Prato, ucciso 44enne e ferita la compagna: fermato un amico della coppia

Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Prato e la sua compagna è rimasta ferita. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe fatto il ...

I carabinieri hanno arrestato già il presunto autore: si tratta di un belga di 43 anni con precedenti di polizia per furto. La vittima è Mirko Congera ...Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione di Prato e la sua compagna è rimasta ferita. La donna, che ha dato l'allarme uscendo in strada, avrebbe fatto il ...