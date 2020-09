PosteMobile risponde ufficialmente sui disservizi del 28 settembre 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) PosteMobile risponde ufficialmente con un comunicato: i disservizi del 28 settembre causati da un intervento di manutenzione. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 29 settembre 2020)con un comunicato: idel 28causati da un intervento di manutenzione. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

arimagarch : @PosteMobile ho bisogno di assistenza ma al numero 160 non risponde nessun operatore, potete aiutarmi voi? - gube_9 : @PosteMobile ho già fatto e nessuno risponde - pforti56 : @PosteMobile sono trascorse 13 ore. Eh allora come siete messi??? Ci dite qualcosa? Perché il 160 non risponde?? - bertelu : @PosteMobile dopo 12 ore di completo down la domanda sorge spontanea. ma la bolletta ai provider l'avete pagata?… - ksnt63 : RT @ksnt63: #postemobile gentilmente risponde. Portiamo pazienza Se tutta la rete è down deve essere un problema non banale. -

Ultime Notizie dalla rete : PosteMobile risponde PosteMobile non funziona, oltre 4 milioni di utenti senza linea e connessione dati: “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio” il Dolomiti PosteMobile down, rete a singhiozzo L'azienda: «Ripristinata l'operatività»

«Confermiamo che i servizi PosteMobile sono stati ripristinati – ha scritto l’azienda rispondendo al commento di un utente –. PosteMobile down, rete a singhiozzo. L’azienda: «Ripristinata l’operativit ...

PosteMobile down: qual è stata la causa del disservizio? Poste Italiane si scusa per il disagio

Ecco il testo del post pubblicato su Facebook da Assoconfam: “Aggiornamento isolamento linea telefonica Poste Mobile. Nel pomeriggio di ieri 28 settembre 2020 Poste Italiane tramite il suo sito poste.

