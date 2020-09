Positivi nel Genoa, Matteo Bassetti: “Probabili conseguenze importanti per la Serie A” (Di martedì 29 settembre 2020) “Mentre lo studio di Vo’ Euganeo sembrava una facile vittoria di Pirro, quello che sta accadendo al Genoa Calcio potrebbe rappresentare la ‘Waterloo dei tamponi’. Dopo poche ore dall’esito di tamponi negativi per tutta la squadra, si è assistito a numerose Positività con probabili conseguenze importanti sul futuro del campionato di Serie A”. Lo ha detto Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in merito ai numerosi casi Covid-19 risultati Positivi in casa Genoa. “I tamponi possono dare da una parte una falsa patente di ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Mentre lo studio di Vo’ Euganeo sembrava una facile vittoria di Pirro, quello che sta accadendo alCalcio potrebbe rappresentare la ‘Waterloo dei tamponi’. Dopo poche ore dall’esito di tamponi negativi per tutta la squadra, si è assistito a numerosetà con probabilisul futuro del campionato diA”. Lo ha detto, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in merito ai numerosi casi Covid-19 risultatiin casa. “I tamponi possono dare da una parte una falsa patente di ...

