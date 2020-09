Portogallo | il ct Santos | “Cristiano Ronaldo è pronto a giocare fino a 40 anni”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) “Cristianoa 40 anni, ma non sa se accadrà. A un certo punto potrebbe sentire di non avere più le stesse condizioni. Non è un giocatore che abbassa il suo livello, quando lo sente, lo farà. Quando sentirà che non potrà essere, non sarà Ronaldinho. Ronaldinho, tra virgolette, da non confondere con il brasiliano Ronaldinho”. In questo modo il commissario tecnico delFernandoha parlato ai microfoni di TVI24 sulle prospettive future dell’attaccante della Juventus.