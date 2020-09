Pomezia, via Arno in condizioni pietose. Pecchia: ‘La soluzione non è abbassare il limite di velocità, ma asfaltare le buche’ (Di martedì 29 settembre 2020) Slalom che non sempre riescono, tentativi di dribblare buche che ormai sono sempre più ampie e che, con l’arrivo della brutta stagione, non potranno far altro che peggiorare. La vita degli automobilisti che percorrono via Arno, la strada che costeggia Campo Ascolano e l’aeroporto di Pratica di Mare, si fa veramente dura. Già in passato ci siamo occupati di questa strada: nel novembre scorso in una sola ora, a causa di una buca killer, furono almeno 12 le auto che forarono le loro gomme. Solo dopo diverse settimane, tante denunce dei cittadini e altrettante proteste Città Metropolitana asfaltò quel piccolo tratto, “dimenticando” però di tutti gli altri rimasti in condizioni pietose, che costringono gli automobilisti a manovre azzardate per evitare le numerose buche che costellano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Slalom che non sempre riescono, tentativi di dribblare buche che ormai sono sempre più ampie e che, con l’arrivo della brutta stagione, non potranno far altro che peggiorare. La vita degli automobilisti che percorrono via, la strada che costeggia Campo Ascolano e l’aeroporto di Pratica di Mare, si fa veramente dura. Già in passato ci siamo occupati di questa strada: nel novembre scorso in una sola ora, a causa di una buca killer, furono almeno 12 le auto che forarono le loro gomme. Solo dopo diverse settimane, tante denunce dei cittadini e altrettante proteste Città Metropolitana asfaltò quel piccolo tratto, “dimenticando” però di tutti gli altri rimasti in, che costringono gli automobilisti a manovre azzardate per evitare le numerose buche che costellano ...

CorriereCitta : Pomezia, via Arno in condizioni pietose. Pecchia: ‘La soluzione non è abbassare il limite di velocità, ma asfaltare… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Pontina - Code causa #incidente nel tratto compreso tra Gra e Castel di Decima in direzione Pomezia - Tyrrhenum : Elenco di tutte le attività svolte dall'Associazione nel 2000. #AssociazioneTyrrhenum #Cultura #Pomezia #Lavinium… - ilfaroonline : #Pomezia, arriva un semaforo al sottopasso di via Silvio Spaventa - annamariadoro1 : Addio a Vincenza, a Pomezia era un simbolo (ma forse non di ciò che pensiamo) -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia via Hummer si ribalta su via della Solfarata a Pomezia: traffico paralizzato Il Caffè.tv Pomezia, arriva un semaforo al sottopasso di via Silvio Spaventa: regolerà il traffico

È stato istituito un divieto di transito, sosta e fermata del traffico veicolare nel sottopasso stradale della S.S.148 Pontina.

Ancora furti e atti vandalici nelle scuole di Pomezia: indagano i Carabinieri

Nuovi atti vandalici alle scuole di Pomezia: le scuole Maria Immacolata, San Francesco d'Assisi e via Dante Alighieri, e un tentato ingresso al Picasso ...

È stato istituito un divieto di transito, sosta e fermata del traffico veicolare nel sottopasso stradale della S.S.148 Pontina.Nuovi atti vandalici alle scuole di Pomezia: le scuole Maria Immacolata, San Francesco d'Assisi e via Dante Alighieri, e un tentato ingresso al Picasso ...