Più di 60 mafiosi prendevano il reddito di cittadinanza: una truffa da 300mila euro (Di martedì 29 settembre 2020) Nonostante avessero precedenti per reati legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Lo ha scoperto la guardia di finanza che ad ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Nonostante avessero precedenti per reati legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso, percepivano indebitamente ildi. Lo ha scoperto la guardia di finanza che ad ...

pier4nic8 : Qualcuno ha notizie dell'amico dei mafiosi Bonafede? Che stia scavando gallerie per farli evadere? Visto che non può più farlo per decreto. - sumaistu47 : Tipo che l'asina raggi non va più a cena coi Casamonica perché glieli hanno arrestati tutti? Poverinaaaa. Ma coi ma… - CaressaGiovanni : Più di 60 mafiosi prendevano il #redditodicittadinanza: una truffa da 300mila euro - globalistIT : - mimmokamb : @tremat @fattoquotidiano Beh, ce ne starebbero tanti, vitalizi, mignottoni poco onorevoli, boiardi di stato, presta… -

Ultime Notizie dalla rete : Più mafiosi Bugs Bunny compie 70 anni: la storia del coniglio più pazzo dei cartoon TVblog.it