(Di martedì 29 settembre 2020) Non è bastata l’età avanzata per far passare gli istinti violenti di un uomo di Civitavecchia che da tempova la. Ma ieri le angherie dell’anziano sono terminate, visto che è stata eseguita la misura dell’obbligo di allontanamentoe il divieto di avvicinamento alla parte offesa, nonché ai luoghistessa frequentati a carico di un, ritenuto responsabile del reato di lesioni, ingiurie e minacce ai danni della propria. L’uomo, al quale, nel mese di giugno, era stata revocata la misura del divieto di avvicinamento al coniuge, al suo rientro presso l’abitazione dell’anzianaal ...

CorriereCitta : Picchia, maltratta e minaccia la moglie invalida al 100%: 82enne allontanato dalla casa familiare - VoceDelTrentino : Picchia e maltratta di nuovo la madre, arrestato 40 enne di Borgo - - DotComLeonardo : (Trova l'errore) Quando l'inferno è in famiglia: maltratta e aggredisce il figlio piccolo e la moglie, 28enne arre… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia maltratta

Riviera Oggi

Non è bastata l’età avanzata per far passare gli istinti violenti di un uomo di Civitavecchia che da tempo maltrattava la moglie. Ma ieri le angherie dell’anziano sono terminate, visto che è stata ese ...Da tempo la minacciava e picchiava e la situazione per la donna era ormai giunta al limite. Per lei l’incubo è finito nei giorni scorsi, quando i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestat ...