Piatek, il ritorno in Serie A: spunta una nuova squadra (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l'esperienza in Italia con le maglie di Genoa e Milan, Krzysztof Piatek potrebbe fare ritorno in Serie A. Questa volte sulle sue tracce si sarebbe messa la Fiorentina.Piatek torna in Serie AAttenzione, la trattativa non è per nulla chiusa, ma come scrive Sky, la Fiorentina ha individuato il nome di Piatek come suo nuovo obiettivo per l'attacco. Il bomber, oggi all'Hertha Berlino, potrebbe dunque tornare a vestire una maglia di Serie A. I viola hanno proposto al club tedesco un prestito con diritto di riscatto, soluzione rifiutata al momento dall'Hertha che accetterebbe di cedere il centravanti solo a titolo definitivo. Il suo cartellino è valutato circa 25 milioni di euro.La trattativa va avanti e molto potrebbe dipendere anche da altri affari come ...

