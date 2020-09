Peste bubbonica, nuova emergenza in Cina: “Bimbo di 3 anni positivo” (Di martedì 29 settembre 2020) La contea cinese di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo un nuovo caso di Peste bubbonica. Un nuovo spettro s’aggira per la Cina: la Peste bubbonica. L’allarme arriva dalla contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, che ha dichiarato lo stato di emergenza, di livello 4, dopo … L'articolo Peste bubbonica, nuova emergenza in Cina: “Bimbo di 3 anni positivo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 settembre 2020) La contea cinese di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, ha dichiarato lo stato didopo un nuovo caso di. Un nuovo spettro s’aggira per la: la. L’allarme arriva dalla contea di Menghai, nella provincia meridionale dello Yunnan, che ha dichiarato lo stato di, di livello 4, dopo … L'articoloin: “Bimbo di 3positivo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

