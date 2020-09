Perla Maria si rifà il naso: la figlia della Monsè finisce in copertina su Nuovo (Di martedì 29 settembre 2020) Perla Maria al suo primo intervento di chirurgia estetica. Tutto confermato, la notizia finisce anche in cover sulla rivista Nuovo, diretta da Riccardo Signoretti. Era stata Maria Monsè dal salotto di Pomeriggio 5 a raccontare quello che sua figlia voleva fare. Perla Maria, lo ricordiamo ha 14 anni. La Monsè, nello studio di Pomeriggio 5 aveva raccontato: “Perla Maria ci ha chiesto se poteva rifare il naso, ha una gobbetta e ha questo complesso. Io e mio marito prima avevamo detto di noi poi abbiamo parlato con una psicologa che ci ha dato dei consigli”. Le parole di Maria Monsè erano state criticate da tutti i protagonisti di Pomeriggio 5 che le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020)al suo primo intervento di chirurgia estetica. Tutto confermato, la notiziaanche in cover sulla rivista, diretta da Riccardo Signoretti. Era stataMonsè dal salotto di Pomeriggio 5 a raccontare quello che suavoleva fare., lo ricordiamo ha 14 anni. La Monsè, nello studio di Pomeriggio 5 aveva raccontato: “ci ha chiesto se poteva rifare il, ha una gobbetta e ha questo complesso. Io e mio marito prima avevamo detto di noi poi abbiamo parlato con una psicologa che ci ha dato dei consigli”. Le parole diMonsè erano state criticate da tutti i protagonisti di Pomeriggio 5 che le ...

GossipItalia3 : Maria Monsè figlia Perla si rifà il naso a soli 14 anni: le foto del prima e dopo #gossipitalianews - elisabombshell : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - Francym97 : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - gabree1991 : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - EnfantProdige : @darkap89 @GiusCandela Save Perla Maria -