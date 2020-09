Perché la mascherina potrebbe funzionare come un vaccino (Di martedì 29 settembre 2020) Che indossare la mascherina sia indispensabile per salvaguardare la nostra sicurezza in questi mesi di epidemia globale è ormai ben chiaro a tutti quanti. O quasi, perlomeno. Quello che però non era stato considerato, almeno fino a oggi, è che questa protezione per naso e bocca potesse addirittura funzionare come stratagemma per una sorta di vaccino rudimentale contro il coronavirus. A sostenere questa teoria è una ricerca condotta dalla dottoressa Monica Gandhi, infettivologa della University of California di San Francisco, pubblicata sul New England Journal of Medicine. Già, ma che cosa si intende per la precisione? Lo studio conferma che la mascherina può impedire di fatto il passaggio del virus tra una persona e l'altra, se non altro bloccando la maggior ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Che indossare lasia indispensabile per salvaguardare la nostra sicurezza in questi mesi di epidemia globale è ormai ben chiaro a tutti quanti. O quasi, perlomeno. Quello che però non era stato considerato, almeno fino a oggi, è che questa protezione per naso e bocca potesse addiritturastratagemma per una sorta dirudimentale contro il coronavirus. A sostenere questa teoria è una ricerca condotta dalla dottoressa Monica Gandhi, infettivologa della University of California di San Francisco, pubblicata sul New England Journal of Medicine. Già, ma che cosa si intende per la precisione? Lo studio conferma che lapuò impedire di fatto il passaggio del virus tra una persona e l'altra, se non altro bloccando la maggior ...

