“Perché Ginevra non era al matrimonio”. Elettra Lamborghini rompe il silenzio sull’assenza della sorella (Di martedì 29 settembre 2020) Sabato 26 settembre, in una bellissima giornata di sole e nell’incantevole cornice del lago di Como, Elettra Lamborghini ha pronunciato il fatidico sì. Come aveva già anticipato, la scelta del luogo in cui celebrare il suo matrimonio con Afrojack è infine ricaduta su Villa Balbiano, splendida dimora storica affacciata sul ramo di Como. Lei si è occupata in prima persona di tutti i dettagli delle nozze, con l’aiuto di un super wedding planner e volto della televisione: Enzo Miccio. “Nella mia vita sono stata così fortunata a trovare una persona così buona… nel 2020 poi…devo essere stata proprio brava per meritarmi un regalo del genere…”, ha scritto su Twitter Elettra Lamborghini pubblicando la prima doto da marito e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Sabato 26 settembre, in una bellissima giornata di sole e nell’incantevole cornice del lago di Como,ha pronunciato il fatidico sì. Come aveva già anticipato, la scelta del luogo in cui celebrare il suo matrimonio con Afrojack è infine ricaduta su Villa Balbiano, splendida dimora storica affacciata sul ramo di Como. Lei si è occupata in prima persona di tutti i dettagli delle nozze, con l’aiuto di un super wedding planner e voltotelevisione: Enzo Miccio. “Nella mia vita sono stata così fortunata a trovare una persona così buona… nel 2020 poi…devo essere stata proprio brava per meritarmi un regalo del genere…”, ha scritto su Twitterpubblicando la prima doto da marito e ...

ilfoglio_it : Perché il Covid è un'occasione per mettere in discussione gli effetti prociclici delle attuali regole sui 'Non perf… - gdurso22 : @Amico07394938 @Cucinoio1 @maumartina Ma questo non è un problema dell'Italiano frontaliero,il problema è della pol… - hstntswift : Perché fate tweet contro Ginevra e i suoi followers e poi mi seguite quando sono letteralmente sua amica? - ginevra_980 : @Sara_Payne28 Ma io sto ancora piangendo perché ci vedremo tutte e scu questo ma allora devo continuare a piangere.… - mirianagrassi1 : RT @PatriziaTenda: Ginevra, 28 settembre 1867 a Stepan Janovskij I nostri compatrioti si recano in massa all'estero, vi fanno educare i lor… -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché Ginevra Fincen Files: i segreti di Felix Sater, l'uomo di Donald Trump a Mosca tra Cia e tesori kazaki L'Espresso