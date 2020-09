Pensioni ultime notizie, addio Quota 100: tra le possibili soluzioni quota 102 (Di martedì 29 settembre 2020) Le ultime notizie sulle Pensioni ci raccontano di un addio praticamente certo della tanto chiacchierata quota 100. A farlo intendere nei giorni scorsi è stato il premier Giuseppe Conte e il Governo è già a lavoro per trovare altre possibili soluzioni. Ma chi rischia di più con l’addio a quota 100? Mettiamo a fuoco gli aspetti più delicati di questa vicenda che vede i sindacati in prima linea a tutela dei lavoratori. Pensioni ultime notizie: addio quota 100, ecco chi rischia di più Cambiando le regole sul raggiungimento della soglia di età ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Lesulleci raccontano di unpraticamente certo della tanto chiacchierata100. A farlo intendere nei giorni scorsi è stato il premier Giuseppe Conte e il Governo è già a lavoro per trovare altre. Ma chi rischia di più con l’100? Mettiamo a fuoco gli aspetti più delicati di questa vicenda che vede i sindacati in prima linea a tutela dei lavoratori.100, ecco chi rischia di più Cambiando le regole sul raggiungimento della soglia di età ...

