Paquetá lascia il Milan | tutto fatto con il suo nuovo club

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 settembre 2020) L'avventura di Paquetá alè arrivata ai titoli di coda. Il brasiliano era arrivato nel gennaio 2019 per 35 milioni di euro dal Flamengo, ma la sua esperienza rossonera non è andata secondo i piani.PAQUETÁIL, PER LUI C'È IL LIONEcaption id="attachment 884501" align="alignnone" width="300" Paquetà (getty images)/captionLe prestazioni viste in campo non hanno mai giustificato in pieno la cifra spesa dalla dirigenza rossonera che ha trovato un altroal brasiliano. Si tratta del Lione di Rudi Garcia che verserà nelle casse delcirca 20 milioni di euro. Stando alle indiscrezioni di SkySport il fantasista ha giàtoello direzione Francia. Dopo 44 partite e un solo gol ...