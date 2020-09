Pagamento ferie non godute | come può monetizzare il lavoratore?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 29 settembre 2020)nonpuòil? L’argomentonon è mai di secondo piano per chi lavora:d’altronde ci ricorda l’art. 36 Costituzione: “Ilha diritto al riposo settimanale e aannuali retribuite, e non può rinunziarvi“. Insomma, letrovano un fondamento anche nella fonte del diritto italiano per antonomasia e meritano quindi adeguata considerazione da parte del datore di lavoro. Qui di seguito occupiamoci però di una specifica questione inerente il diritto del lavoro: che succede in caso dinon? il...