Oppo Reno 4, ecco quando arriveranno in Italia i nuovi smartphone di fascia media (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la presentazione avvenuta a giugno scorso, il produttore cinese Oppo si prepara a portare gli smartphone della serie Reno4 in Italia. La data scelta dal produttore cinese è il 1° ottobre, giorno in cui ha organizzato un evento che si svolgerà online, per i motivi che ormai tutti conosciamo. Al momento però non è ancora chiaro quali modelli della serie raggiungeranno il Bel Paese: in Cina, infatti, sono stati annunciati Reno4 e Reno4 Pro e – solo qualche giorno fa – Reno4 SE, tutti smartphone 5G. Guardando l’immagine utilizzata per la diretta YouTube, è possibile notare come si faccia riferimento al nuovo standard di rete. Dunque, in Italia dovrebbero arrivare almeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo la presentazione avvenuta a giugno scorso, il produttore cinesesi prepara a portare glidella serie4 in. La data scelta dal produttore cinese è il 1° ottobre, giorno in cui ha organizzato un evento che si svolgerà online, per i motivi che ormai tutti conosciamo. Al momento però non è ancora chiaro quali modelli della serie raggiungeranno il Bel Paese: in Cina, infatti, sono stati annunciati4 e4 Pro e – solo qualche giorno fa –4 SE, tutti5G. Guardando l’immagine utilizzata per la diretta YouTube, è possibile notare come si faccia riferimento al nuovo standard di rete. Dunque, indovrebbero arrivare almeno ...

clikservernet : Oppo Reno 4, ecco quando arriveranno in Italia i nuovi smartphone di fascia media - Noovyis : (Oppo Reno 4, ecco quando arriveranno in Italia i nuovi smartphone di fascia media) Playhitmusic -… - BelkScilk : @colorosglobal Oppo reno 2 Z ?? - Mobile_Versus : Oppo Reno 4 Lite vs Oppo Reno 4 SE Video Link - - techbappa7 : RT @Gadgets360: Oppo Reno 4F will feature a 108-megapixel primary camera sensor -

Ultime Notizie dalla rete : Oppo Reno Segui con HDblog il lancio di Oppo Reno 4: in piazza a Milano l'1 ottobre HDblog Oppo Reno4 Z 5G: un Oppo A92s ancora sul piede di guerra

Oppo rinomina una sua "vecchia" gloria, trasformando un riuscito medio-gamma di Aprile in un "nuovo" modello, con meno opzioni di colore e di RAM che, per fortuna, nell'Oppo Reno4 5Z, conserva il tagl ...

Oppo Reno4 Z 5G ufficiale: nuovo nome per una vecchia conoscenza

Oppo Reno4 Z 5G è stato introdotto ufficialmente nel mercato taiwanese: il nome potrebbe risultare inedito - in realtà era stato già oggetto di rumor - ma la sostanza del prodotto non si discosta da q ...

Oppo rinomina una sua "vecchia" gloria, trasformando un riuscito medio-gamma di Aprile in un "nuovo" modello, con meno opzioni di colore e di RAM che, per fortuna, nell'Oppo Reno4 5Z, conserva il tagl ...Oppo Reno4 Z 5G è stato introdotto ufficialmente nel mercato taiwanese: il nome potrebbe risultare inedito - in realtà era stato già oggetto di rumor - ma la sostanza del prodotto non si discosta da q ...