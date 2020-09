One Piece, pausa a sorpresa del manga: ritardata l'uscita del capitolo 992? (Di martedì 29 settembre 2020) pausa a sorpresa per il manga di One Piece che avrebbe quindi ritardato l'uscita del capitolo 992: l'aggiornamento, non ancora confermato ufficialmente, è stato riportato da mangaPlus. Il manga di One Piece va ancora in pausa e questa volta si tratta di una brutta sorpresa per i fan: il capitolo 992 infatti era stato annunciato come in uscita entro questa settimana ma, stando agli ultimi aggiornamenti di mangaPlus, sembra proprio che non sarà così. Eiichiro Oda spera di arrivare al capitolo 1000 del suo manga ventennale entro la fine del 2020, questo è quanto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020)per ildi Oneche avrebbe quindi ritardato l'del: l'aggiornamento, non ancora confermato ufficialmente, è stato riportato daPlus. Ildi Oneva ancora ine questa volta si tratta di una bruttaper i fan: ilinfatti era stato annunciato come inentro questa settimana ma, stando agli ultimi aggiornamenti diPlus, sembra proprio che non sarà così. Eiichiro Oda spera di arrivare al1000 del suoventennale entro la fine del 2020, questo è quanto ...

