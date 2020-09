Oggi i cda di Atlantia ed Autostrade dopo l’ultimatum del governo. Ramoscello d’ulivo o rottura? (Di martedì 29 settembre 2020) Altro giro altra corsa. Nuovo capitolo della turbolenta vicenda Autostrade. Oggi si riuniscono il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, prima e quello di Atlantia (che di Apsi detiene l’88%) poi. Cda che andranno per le lunghe,a quando si dice. L’obiettivo è infatti quello di dare forma a una proposta che possa riaprire le trattative con Cassa depositi e prestiti e quindi il governo. Venerdì infatti scade l’ultimatum arrivato dall’Esecutivo per indurre la società a più miti consigli, dopo che nella riunione della scorsa settimana i soci Atlantia avevano deciso di tirare dritti per la loro strada: nessuno sconto al governo, vendita solo a condizioni di mercato, nessuna manleva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Altro giro altra corsa. Nuovo capitolo della turbolenta vicendasi riuniscono il consiglio di amministrazione diper l’Italia, prima e quello di(che di Apsi detiene l’88%) poi. Cda che andranno per le lunghe,a quando si dice. L’obiettivo è infatti quello di dare forma a una proposta che possa riaprire le trattative con Cassa depositi e prestiti e quindi il. Venerdì infatti scade l’ultimatum arrivato dall’Esecutivo per indurre la società a più miti consigli,che nella riunione della scorsa settimana i sociavevano deciso di tirare dritti per la loro strada: nessuno sconto al, vendita solo a condizioni di mercato, nessuna manleva ...

