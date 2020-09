"Offro stanza vista mare a Lipari, in cambio di aiuto in azienda agricola". L'annuncio spopola (Di martedì 29 settembre 2020) Quattro mesi di soggiorno gratuito a Lipari in una stanza con vista mare, in cambio di aiuto nell’azienda agricola. L’annuncio è apparso su Facebook e ha raccolto migliaia di like e candidature. A pubblicarlo è stato l’imprenditore Luis Mazza. “Offro una stanza”, si legge nel post, “con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, al numero zero, Lipari, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli, nella gestione degli animali e piccoli lavori di manutenzione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Quattro mesi di soggiorno gratuito ain unacon, indinell’. L’è apparso su Facebook e ha raccolto migliaia di like e candidature. A pubblicarlo è stato l’imprenditore Luis Mazza. “una”, si legge nel post, “cone isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, al numero zero,, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli, nella gestione degli animali e piccoli lavori di manutenzione ...

A pubblicarlo è stato l’imprenditore Luis Mazza. “Offro una stanza”, si legge nel post, “con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di ...

