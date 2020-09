“Oddio | ma che è?!” Il ‘ragno-mostro’ finisce sui social | volano mille ipotesi E si scopre cosa è

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) E proprio mentre pensavamo di averne viste abbastanza, ecco che l’incubo si fa animale e corre veloce sul web, nel web, tutt’intorno al web. Tutte le domande sono lecite: un ragno con la coda? Un serpente inghiottito nella sua interezza di un ragno affamato? Un alieno? La suocera di qualcuno? Ebbene, siamo qua per ragionarci assieme. È balzato in tendenza su Twitter da ieri sera, tramite il tweet di una foto pubblicato da un’utente. L’utente di twitter ha postato lo scatto del pittoresco animale in sosta sull’uscio di una casa. “Secondo voi cos’è? Io non ne ho idea”, scrive nel tweet. Ed è in quel frangente che la popolazione del web è insorta nei più svariati commenti. Alcuni ironici, altri… no! (Continua dopo le foto) pic.twitter.com/n8eS4RS3U4 — @Penelope1915 (@Penelope19152) September ...