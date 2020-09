Nuovo Def e Recovery, Governo al lavoro. Ancora tensioni fra M5s e Pd (Di martedì 29 settembre 2020) La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è legata al Recovery fund. ' Non siamo in ritardo sui tempi' , ha garantito Conte, in risposta al pressing del Pd, che sul Mes sembra ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 settembre 2020) La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è legata alfund. ' Non siamo in ritardo sui tempi' , ha garantito Conte, in risposta al pressing del Pd, che sul Mes sembra ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Def Def, il governo al lavoro su nuove stime: deficit Italia 2021 al 7%, Pil cresce a +6% con Recovery Fund Corriere della Sera Pronte le nuove stime del Pil, ma cosa succede se ripartono i contagi?

Per frenare l’effetto sull’economia di una potenziale recrudescenza dell’epidemia serve agire su più fronti. Ecco quali ...

Nadef: Cdm domani alle 19.30

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri sulla Nadef dovrebbe tenersi domani alle 19.30. Intanto il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza torneranno a vede ...

