Nuovo album degli AC/DC in arrivo: tutti gli indizi diffusi dalla band (Di martedì 29 settembre 2020) Il Nuovo album degli AC/DC è già leggenda. Ciò è dovuto all'alone di mistero che avvolge il seguito ideale di Rock Or Bust (2014), ultima fatica in studio prima del silenzio della band australiana. A rendere il mistero più intrigante sono due nomi, quasi tre: Brian Johnson, Phil Rudd e Malcolm Young. Il primo, voce della formazione, aveva ricevuto una battuta d'arresto nel 2016 a seguito di problemi di salute legati all'udito; il secondo, batterista, era stato escluso dal tour del 2015 dopo esser stato trovato in possesso di stupefacenti. Il terzo, scomparso nel 2014, potrebbe suonare ancora nel Nuovo disco. In che modo? Secondo le rivelazioni di Dee Snider dei Twisted Sister e secondo alcuni rumors circolati nel 2018 la band di ...

