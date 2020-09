Nuove limitazioni per la ristorazione | Carfora Mio Campania | “Condanniamo questa ordinanza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con quello che può essere definito un parziale “lockdown” voluto dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di cui è in pubblicazione l’ordinanza n.75 (Leggi qui), che prevede una parziale limitazione soprattutto degli esercizi commerciali, non si fa attendere il malcontento del comparto ristoratori. Ad intervenire sulla questione delle restrizioni alle attività commerciali di Benevento è Marioa nome dell’associazione “Mio Italia” e “Mio” del presidente Paolo Bianchini. “Noi condanniamo in modo deciso l’ordinanza del governatore De Luca – annuncia Mario– nel pieno rispetto dell’emergenza sanitaria, non è possibile che il ...