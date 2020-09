"Non è un'influenza. Mai stato così male". Leader di Rifondazione sulla barella di biocontenimento (Di martedì 29 settembre 2020) Il 17 settembre il segretario nazionale di Rifondazione Comunista è stato ricoverato all’ospedale di Pescara dopo essere risultato positivo al coronavirus. Maurizio Acerbo racconta sul suo profilo Facebook le sue condizioni, lanciando un monito a chi sminuisce il covid: “Non è solo un’influenza. Non sono mai stato così male”. “Poco fa mi hanno portato a fare un’altra tac”, scrive nella didascalia a una foto nel quale appare all’interno di una barella di biocontenimento, “Il dottor Parruti mi ha detto che mi tocca pazientare perché il virus potrebbe tornare all’attacco dei polmoni. Faccio terapia sperimentale con Tocilizumab. Due ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Il 17 settembre il segretario nazionale diComunistaricoverato all’ospedale di Pescara dopo essere risultato positivo al coronavirus. Maurizio Acerbo racconta sul suo profilo Facebook le sue condizioni, lanciando un monito a chi sminuisce il covid: “Non; solo un’. Non sono mai”. “Poco fa mi hanno portato a fare un’altra tac”, scrive nella didascalia a una foto nel quale appare all’interno di unadi, “Il dottor Parruti mi ha detto che mi tocca pazientare perché il virus potrebbe tornare all’attacco dei polmoni. Faccio terapia sperimentale con Tocilizumab. Due ...

