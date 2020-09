"Non lo hanno fermato neanche le urla. Delitto per mero compiacimento sadico" (Di martedì 29 settembre 2020) Voleva immobilizzare , torturare e uccidere, per poi ripulire tutto con detergenti e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città per mero compiacimento sadico. Era questa l’azione dimostrativa che il 21enne Giovanni Antonio De Marco, fermato ieri sera a Lecce perché ritenuto responsabile dell’omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta aveva programmato per la sera del 21 settembre scorso quando i due sono stati trucidati con decine di coltellate.Nel decreto di fermo si legge che il Delitto è stato realizzato con spietatezza e assenza di compassione e pietà. Secondo gli inquirenti, infatti, l’omicida ha un’indole violenta e insensibile a ogni richiamo d’umanità.L’azione delittuosa, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Voleva immobilizzare , torturare e uccidere, per poi ripulire tutto con detergenti e lasciare una scritta sul muro con un messaggio per la città per. Era questa l’azione dimostrativa che il 21enne Giovanni Antonio De Marco,ieri sera a Lecce perché ritenuto responsabile dell’omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta aveva programmato per la sera del 21 settembre scorso quando i due sono stati trucidati con decine di coltellate.Nel decreto di fermo si legge che ilè stato realizzato con spietatezza e assenza di compassione e pietà. Secondo gli inquirenti, infatti, l’omicida ha un’indole violenta e insensibile a ogni richiamo d’umanità.L’azione delittuosa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Non hanno Supplenze, studenti SFP maturano punteggio di servizio anche se non hanno il titolo? Orizzonte Scuola Reggio Calabria. Società ‘Castore’, Minicuci: “Garantiremo il contratto di servizio. Mai più stipendi in ritardo”

Il candidato a Sindaco di Reggio Calabria, Antonino Minicuci, scrive ai dipendenti di Castore, la società comunale di servizi. Minicuci assicura ai dipendenti della società che in caso di vittoria al ...

POZZUOLI/ Non ci sono soldi agli sportelli, tensione alla Bnl di Arco Felice

POZZUOLI - Urla e momenti di tensione alla Bnl di Arco Felice dove una cliente dell'istituto di credito ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo un litigio con un'impiegata allo sportello.

