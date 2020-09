“Non ci credo, Mattia Binotto che tampona”: incidente stradale per il team principal della Ferrari. E l’automobilista lo “incoraggia” (Di martedì 29 settembre 2020) Piccolo incidente stradale per il team principal della Ferrari, Mattia Binotto. L’ingegnere della scuderia di Maranello è stato coinvolto in un tamponamento con la sua Stelvio. Un automobilista lo ha riconosciuto a bordo strada. “Binotto”, gli ha urlato, “ma la Ferrari?”. Per poi incoraggiarlo, a modo suo: “Dai, dai”. Per la Rossa è un periodo complicato: gli ultimi deludenti risultati del Gp di Sochi recitano un sesto posto per Charles Leclerc e un tredicesimo posto per Sebastian Vettel. Video: Maclarenfan172 L'articolo “Non ci credo, Mattia Binotto che tampona”: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Piccoloper il. L’ingegnerescuderia di Maranello è stato coinvolto in un tamponamento con la sua Stelvio. Un automobilista lo ha riconosciuto a bordo strada. “”, gli ha urlato, “ma la?”. Per poi incoraggiarlo, a modo suo: “Dai, dai”. Per la Rossa è un periodo complicato: gli ultimi deludenti risultati del Gp di Sochi recitano un sesto posto per Charles Leclerc e un tredicesimo posto per Sebastian Vettel. Video: Maclarenfan172 L'articolo “Non ciche tampona”: ...

